Чистить русло Тобола в Кургане будет компания, которая ремонтировала канализацию на Куйбышева

Чистить реку Тобол районе Омского моста в Кургане будет компания «Артель». Та самая, которая реконструировала коллектор на Куйбышева. Контракт на очистку русла фирма получила по максимальной цене – около 100 млн рублей. Больше никто не захотел участвовать в конкурсе. Это четвёртый аукцион, ранее цена контракта была ниже, никто не заявлялся на торги.

Аукцион проводил филиал «Тюменьрегионводхоз». Источник финансирования: федеральный бюджет.

Работы нужно завершить до 1 ноября 2023 года.

Протяженность расчищаемого участка 2,4 км. Планируется, что русло будет расширено до 40 метров.

Ранее СМК «Артель» также чистила старицу реки Битёвки в Кургане. Кроме того, эта же компания укладывает дорожное покрытие на Куйбышева после замены коллектора.

Курган, Наталья Ефремова

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