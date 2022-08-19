В Кургане затягивается суд над главврачом БСМП

В Кургане никак не может начаться рассмотрение уголовного дела бывшего главврача курганской больницы скорой медицинской помощи Вероники Евдокимовой.

Уже второй раз старт судебного процесса откладывается. Первое заседание было назначено на 3 августа, но его перенесли на 18 августа из-за неявки свидетеля. Вчера заседание также не состоялось, поскольку не пришел потерпевший. Теперь судья попытается начать судебное заседание в 14 часов 22 августа.

Напомним, Вероника Евдокимова обвиняется в совершении пяти преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Она премировала сотрудников, однако забирала и тратила деньги по личному усмотрению. Всего главврач причинила сотрудникам БСМП ущерб на сумму более 97 тысяч рублей.

Курган, Ольга Федорова

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