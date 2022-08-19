ФАС хочет наказать мусорного оператора Курганской области за картельный сговор

Мусорный оператор Курганской области – компания «Чистый город» – может получить огромный оборотный штраф за картельный сговор с перевозчиком мусора. Речь идёт о перевозчике ООО «Компания «Экосистема». Как пишет «Правда УрФО», комиссия ФАС России пришла к выводу о наличии нарушений антимонопольного законодательства и сговоре между этими фирмами. Кстати, материалы антимонопольщикам передала прокуратура.

ФАС изучила несколько аукционов на перевозку мусора, по итогам которых «Чистый город» заключил договоры с «Экосистемой». «Комиссия приходит к выводу, что указанные процедуры прошли в отсутствие конкурентной борьбы, электронные аукционы признаны несостоявшимися ввиду наличия единственного участника – ООО «Компания «Экосистема», контракты заключены без снижения начальной (максимальной) цены контракта», – следует из документа, который есть у журналистов.

По версии антимонопольщиков, «Чистый город» намеренно ограничил список потенциальных участников торгов и таким образом выбирал в качестве партнёра «Экосистему».

Но это ещё не всё. Ведомство пришло к выводу, что эти 2 компании тесно связаны и даже используют один и тот же IP-адрес. «В 2019 году ООО «Компания «Экосистема» и ООО «Чистый город» осуществляли вход на электронную площадку с одного IP-адреса. <…> С этого же адреса ООО «Компания «Экосистема» подавало заявки на участие в аукционах, проведённых в 2019 году, и подписывало контракты по итогам их проведения. Ответчики подавали налоговую и бухгалтерскую отчётность в период с 2018 по 2021 годы через одного специализированного оператора связи – ООО «Компания «Тензор», – указано в заключении.

Комиссия изучила корпоративные связи между фирмами, в частности, между владельцем регоператора Дмитрием Елизаровым, его бизнес-партнёром, учредителем «Компании «Экосистема» Евгением Клевцовым и другими лицами, а также постоянные финансовые взаимосвязи на миллионы рублей.

«Комиссией установлены признаки заключения и реализации ООО «Чистый город» и ООО «Компания «Экосистема» антиконкурентного соглашения при проведении 11 конкурентных процедур, которое привело к ограничению числа потенциальных участников торгов и созданию ООО «Компания «Экосистема» преимущественных условий. <…> Комиссия приходит к выводу о необходимости квалификации действий ООО «Чистый город» и ООО «Компания «Экосистема» по пункту 1 части 1 статьи 17 Закона «О защите конкуренции», – значится в заключении, которое подписал начальник управления по борьбе с картелями ФАС России Григорий Радионов.

По данным собеседников издания, штраф за картельный сговор для «Чистого города» может составить 100-150 млн рублей. Это может негативно сказаться на финансовом положении компании и даже привести к банкротству.

Курган, Наталья Ефремова

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