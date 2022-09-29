Антимонопольщики предлагают привлечь курганского регоператора «Чистый город» к уголовной ответственности

Федеральная антимонопольная служба России официально заявила о нарушении закона со стороны регоператора по обращению с отходами в Курганской области – компании «Чистый город». По данным ФАС, организация заключила антиконкурентное соглашение с перевозчиком мусора – ООО «Компания «Экосистема». Эти договорённости могли привести к завышению тарифа для граждан, сообщают антимонопольщики на официальном сайте.

Теперь коммерсантов оштрафуют. Антимонопольщики также передадут материалы в правоохранительные органы, чтобы силовики рассмотрели вопрос о возбуждении уголовного дела.

ФАС считает, что «Чистый город» и перевозчик «Экосистема» договаривались об условиях торгов, чтобы на рынок не могли зайти другие компании. «Результатом антиконкурентного соглашения стало ограничение конкуренции при проведении в 2019 году торгов на оказание услуг по транспортированию ТКО на территории Курганской области. Общая стоимость заключенных контрактов составила 750, 6 млн рублей»,– уточнили в антимонопольной службе.

Помимо этого, сами перевозчики между собой также договорились о поддержании цен на услуги. Речь идёт о компаниях «Компания «Экосистема», «Транссервис», «Турасервис-Н», «Экотранс», ООО «ПТК». Они действовали в нескольких регионах России. «Торги проводились на право оказания услуг по транспортированию ТКО на территории Свердловской, Курганской, Тюменской, Мурманской областей и Югры в 2019-2021 годах. Общая стоимость заключенных контрактов, при проведении которых реализовано антиконкурентное соглашение, составила 6,9 млрд рублей»,– пишут представители ФАС.

Нарушителям грозят оборотные штрафы в соответствии с КоАП РФ.

Ранее агентство «Новый День» уже сообщало о том, что в действиях регоператора Курганской области «Чистый город» антимонопольщики обнаружили нарушения.

Курган, Наталья Ефремова

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