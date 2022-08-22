Зауралье присоединилось к Тюмени в помощи Краснодону

Курганская область подписала соглашение о сотрудничестве с администрацией Краснодона и Краснодонского района Луганской народной республики. Подписи поставили губернатор Курганской области Вадим Шумков и глава администрации Краснодона и Краснодонского района Сергей Козенко. Подписание прошло дистанционно – в Луганскую республику, судя по всему, г-н Шумков не выезжал. В июне соглашение с Краснодоном и Краснодонским районом подписал глава Тюменской области Александр Моор. Он выезжал в Луганск в июне 2022 года. Очевидно, этот район регионы УрФО будут курировать вместе.

Как заявил глава Зауралья Вадим Шумков, регион направил в Краснодон строительные материалы.

«Жители Курганской области уже собрали более 200 тонн гуманитарной помощи <…>. Сбор помощи продолжается и сейчас. У нас отдохнули и продолжают отдыхать дети из ЛНР, местные коллеги помогают сотрудникам образовательных учреждений пройти обучение и перестроиться на российские программы. Потому заключение сегодняшнего соглашения считаю логичным продолжением этой общей работы. На днях Краснодон получит строительные материалы, которые мы отправили для восстановления жилых и социальных объектов»,– сообщил губернатор в видеозаписи, приведённой 22 августа 2022 года на сайте правительства региона.

Несколькими днями ранее г-н Шумков также сообщал, что регион в том числе подготовил деревянные стройматериалы для отправки на Донбасс.

«Мы там объявили сбор денег на детские медикаменты <…>. Тут же собрали несколько миллионов рублей. Препараты купили, отправили. От коллег из Луганска поступает информация, что больше всего им необходимо восстанавливать кровельные конструкции. А стропильные системы и обрешётка – это деревянные стройматериалы. И мы переговорили с нашими предприятиями, и я благодарен мужикам, 5 вагонов уже готово. Это большие деньги»,– объяснял губернатор.

Он добавил, что регион решает, каким образом их транспортировать.

Сергей Козенко на другой видеозаписи, размещённой правительством Курганской области, поблагодарил Зауралье и РФ за помощь и поддержку.

Курган, Наталья Ефремова

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