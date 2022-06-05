Тюменский губернатор Моор уехал в ЛНР и сделал там важное заявление

Тюменская область поможет восстановить дороги и социальные объекты в Краснодоне. Об этом сегодня заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, который работает в Луганской Народной республике.

«Встретился с главой ЛНР Леонидом Пасечником, обсудили направления сотрудничества. Посетил город Краснодон и Краснодонский район, – написал Моор в своем телеграм-канале. – С главой горрайадминистрации Сергеем Козенко мы подписали соглашение о сотрудничестве с Краснодоном и Краснодонским районом. Первоочередная задача – привести в порядок дороги. Будут дороги, появится возможность доставить материалы и технику. Параллельно начнем ремонт учреждений социальной сферы. Будем укреплять экономические связи между регионами. Люди должны увидеть перемены к лучшему. Россия вернулась на Донбасс навсегда.

Тюменский губернатор также встречался с врачами, предпринимателями, педагогами, тренерами, работниками культуры, воспитанниками спортшколы. Моор признался, что краснодонцы его покорили.

«Восемь лет люди живут здесь в условиях санкций и ограничений. Но, несмотря на трудности, у них горят глаза и они с оптимизмом смотрят в будущее», – сказал он.

Напомним, в конце мая Донбасс посетила губернатор Югры Наталья Комарова. Она встретилась с главой ДНР Денисом Пушилиным, а потом подписала соглашение о сотрудничестве между ХМАО и администрацией города Макеевка.

Тюмень, Ольга Федорова

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