Некрасовский мост в Кургане откроют для легкового транспорта

В Кургане сегодня в полночь будет открыто движение по Некрасовскому путепроводу по временной схеме.

«Для легкового транспорта через путепровод откроют по реверсивной схеме движения. Для этого на объекте установлен светофор, который будет пропускать потоки транспорта из города и в город, – сообщили в администрации Кургана. – Для пешеходов мост по-прежнему останется закрытым, поскольку на его боковых консолях продолжатся ремонтные работы. Ходить по нему, как и под ним – через железнодорожные пути запрещено».

Работы по ремонту путепровода при этом продолжатся. Полностью ремонт Некрасовского путепровода будет завершен в соответствии с контрактом – в ноябре текущего года. Напомним, движение по Некрасовскому мосту в Кургане закрыли в начале июля 2022 года. Такое решение по просьбе подрядчика, ремонтирующего путепровод, было принято администрацией города.



Курган, Ольга Федорова

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