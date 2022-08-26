Студентов курганской сельхозакадемии переводят в КГУ

Курганскую сельскохозяйственную академию присоединили к госуниверситету. В связи с реорганизацией студентов КГСХА переводят в КГУ. «В соответствии с Приказом Министерства науки и высшего образования РФ №753 от 11 августа 2022 года принято решение о реорганизации ФГБОУ ВО «Курганская ГСХА» в форме присоединения к ФГБОУ ВО «КГУ». Все формы и условия обучения лиц, поступивших в Курганскую ГСХА, сохраняются и вы продолжите обучение в КГУ по соответствующей образовательной программе с сохранением всех существующих условий обучения», – сообщается на странице академии в ВКонтакте.

В КГСХА добавляют, что гарантируют обеспечение непрерывности образовательного процесса, а также соблюдение прав и законных интересов студентов в ходе проведения процедуры реорганизации. Напомним, в июле этого года председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал официальный документ о слиянии курганской сельхозакадемии и Курганского госуниверситета. Теперь академия в составе КГУ будет подведомственна Минобрнауки. А Минсельхоз передаст КГУ деньги на содержание академии.

Курган, Ольга Федорова

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