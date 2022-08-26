Ревизор из ОНФ обвинил главу Шадринска в обмане

Федеральный эксперт Общероссийского народного фронта Светлана Калинина, которая приехала с инспекцией в Курганскую область, жестко раскритиковала чиновников Шадринска за то, что плохо следят за подрядчиками на объектах благоустройства.

Мэра Антона Мокана Калинина обвинила в обмане – градоначальник сказал, что фонтан на набережной не работает всего два дня, хотя на самом деле летом его почти не включали.

«Вы чего мне сейчас сказки рассказываете? Мне пройти людей спросить, когда фонтан у вас не работает? Я вас по-русски спрашиваю, по-честному. Как долго не работает фонтан? Два дня, что вы мне говорите, меня не устраивают. Я немножко понимаю, что это такое», – показала на давнишнюю ржавчину и уплотнившуюся от времени пыль на дне объекта эксперт ОНФ.

Проблемы выявили и на строящемся причале – на пруду в городском саду им. Кельдюшева. Строители используют дерево второго сорта, установила Калинина, – передает телеканал «Область 45».

«Ты видишь, что она у тебя доска треснутая идет? Смотри, какую ты доску положил. Ты зачем ее положил? Здесь трещина, она у тебя завтра вздуется. Ты куда ее кладешь? Это у тебя какой сорт дерева? Второй? У тебя сучковатость посмотри какая. Кто привез тебе такой лес?», – спрашивала у подрядчика Калинина, но он даже не смог ответить, использует он сосну или лиственницу.

Оказалось, что строители используют вместо саморезов гвозди. Некачественный объект, по оценке эксперта со строительным образованием, разрушится через год. «Ребят, где ваш технадзор? Вы думаете, этот проект вы сдадите просто так?» – возмутилась Светлана Калинина.

Стоит отметить, что буквально пару дней назад губернатор Вадим Шумков показывал сад Кельдюшева уральскому полпреду, бывшему главе Минстроя РФ Владимиру Якушеву и тот не заметил никаких недочетов. «Стройка идет, идет достаточно активно и я уверен, что этот проект будет очень востребован», – сказал Якушев.



Очередную волну негодования у Светланы Калининой вызвала танцплощадка, которую строят в том же городском саду. Строители выполняют облицовку объекта плиткой толщиной 6 миллиметров. Калинина подчеркивает – такую плитку можно использовать в ванных и туалетных комнатах, но никак не на улице.

«Она трескается, она мороза не выдерживает. Она скользкая. У тебя 7 месяцев в году зима. У тебя скоро от этой плитки останутся рожки да ножки, зачем разрешаешь над собой такое издевательство?» – недоумевает Калинина.

Крайне недовольна она осталась и благоустройством в Каргаполье. Центральную площадь. Оборудованную в 2018 году, она назвала завалинкой, турник во дворе школы – виселицей, а территорию общего пользования по улице Мира с доисторическими расшатанными горками и качелями – опасной для детей.

В селе Белозерском Калининой понравились скверы и центральная площадь. В Далматово она высоко оценила экопарк «Берёзовая роща» и зону отдыха возле Успенского Далматовского монастыря.

«Уездный, домашний город. Он чистый, ухоженный, он идет в ногу с новым временем, но оставил старую тенденцию градообразования. Все идет от монастыря. Слушайте, прямо очень здорово, – похвалила Далматово Калинина.

Напомним, ранее Светлана Калинина побывала в Кургане, где раскритиковала благоустройство в ЦПКиО.

Шадринск, Ольга Федорова

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