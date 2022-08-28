Жители Кургана в ужасе от ремонта улицы Гоголя: «За такое должно быть стыдно»

В Кургане МУП СДП третий месяц не может закончить ремонт центральной улицы города – Гоголя. Работы, которые по контракту должны были завершить к 25 августа, проведены с множественными недочетами. Это зафиксировали в фоторепортаже журналисты агентства 45.Ru.

На отремонтированной дороге уже появились ямы, на одной стороне улицы Гоголя от Савельева до Пролетарской до сих пор не установили бордюры, стыки между новым и старым асфальтом на проезжей представляют опасность для участников движения.

«Стыки ужасные. Приходится всем автомобилям, автобусам затормаживать на перекрестках. Снижается пропускная способность дорог. Очень сильные стыки на перекрестках Гоголя – Савельева, Гоголя – Пролетарская. А самый большой перепад между уровнями асфальта – на Гоголя – Володарского. В первый раз вижу такой ремонт» – поделился впечатлениями водитель Александр. Он и другие опрошенные журналистами жителями считают, что дорожникам должно быть стыдно за такую работу.

Редакция портала 45.Ru поинтересовалась у администрации Кургана, собирается ли дорожное предприятие устранять недочеты. «Ремонт улицы Гоголя выполнен на участке от ул. Половинской до ул. Савельева. Здесь сделаны парковочные карманы и заезды, уложен выравнивающий и верхний слой», – ответили в пресс-службе мэрии. Однако, судя по фотографиям, парковочные карманы сделаны еще более некачественно, чем бордюры. В мэрии Кургана отметили, что работы по улице Гоголя еще будут продолжены.

Ремонт дороги по улице Гоголя проводит местный подрядчик – МУП «Специализированное дорожное предприятие». Это предприятие весной 2022 года власти города передали в собственность Курганской области. Свое решение чиновники объяснили желанием создать в Курганской области собственную большую дорожно-строительную компанию, которая могла бы забирать большинство подрядов на ремонт и возведение дорог.

«Задача основная – объединить все ДРСУ с положительным балансом, чтобы работать на своих дорогах. Мы сейчас перекрываемся субподрядами. МУП «СДП» никогда на таких условиях не сможет наработать себе достаточного опыта. Задача одна – чтобы все федеральные, областные контракты оставались в субъекте, чтобы наши предприятия работали здесь», – объясняла директор регионального департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Ирина Саблукова.







Курган, Ольга Федорова

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