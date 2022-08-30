В Зауралье водители ездят пьяными и без прав

За два дня на дорогах Курганской области полицейские поймали более сорока пьяных водителей. «В Зауралье в очередной раз проходило оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». В ходе него сотрудники ГИБДД выявили 42 водителей, управлявших транспортом в состоянии алкогольного опьянения либо отказавшихся от прохождения освидетельствования на состояние опьянения», – рассказали в ГИБДД по Курганской области.

Еще 56 жителей региона находились за рулем, не имея водительского удостоверения. Кроме этого 10 водителей осуществляли движение на транспорте, будучи лишенными права управления.

Курган, Ольга Федорова

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