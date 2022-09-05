У курганского губернатора Шумкова портится имидж

Губернатор Курганской области Вадим Шумков по итогам прошлой недели вошел в топ-10 глав с негативными репутационными кейсами. На это повлияли неоднозначные высказывания главы Зауралья в адрес жителей, журналистов и блогеров. Рейтинг составлен агентством политических и экономических коммуникаций и опубликован в телеграм-канале «ПолитологОрлов».

«Негативно влияют на восприятие губернатора Курганской области Вадима Шумкова высказывания в его Telegram-канале о журналистах и жителях региона, которые критически отзываются о работе чиновников. В конце августа Шумков назвал СМИ и паблики, в которых жители Курганской области высказывают замечания о работе властей, «полупомойными». Опубликованный на следующий день пост Шумкова о позитивных изменениях в Кургане также содержал негативные оценки работы блогеров. Регулярные и не всегда адекватные инвективы в адрес жителей, журналистов и блогеров создают главе региона конфликтный, агрессивный образ», – заключает Дмитрий Орлов.

Курган, Ольга Федорова

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