Губернатор Шумков второй день подряд злится на соцсети и журналистов

Губернатор Курганской области второй день подряд ругает журналистов и жителей, которые критически отзываются о работе чиновников. В своем телеграм-канале он начал с позитива – отметил, что Курган становится все более красивым и комфортным и это очень нравится людям. Но очень быстро скатился в негатив и традиционно раскритиковал земляков.

«Люди хотят жить, когда все вокруг меняется к лучшему. Люди устали барахтаться каждый день в реальной грязи и информационном негативе, разносимом сомнительного качества пабликами да СМИ, питающимися этой желтизной, пытающимися продлить тенденцию «про Курган либо плохо, либо никак». Остаются еще отдельные «городские сумасшедшие», для которых проявление социального юродства – это образ жизни, да мелкие погремушки, обиженные тем, что наведение порядка обернулось для них потерей «хлебных мест» и отрывом от бюджетной кормушки», – заявил Вадим Шумков.

Скорее всего, под городскими сумасшедшими подразумеваются блогеры, а «погремушки» – это уволенные чиновники.

Напомним, вчера Вадим Шумков назвал СМИ и паблики, в которых жители региона высказывают критические замечания про работу властей, «полупомойными».

Курганский губернатор регулярно критикует жителей, журналистов и блогеров, если те высказывают недовольство качеством ремонтных или строительных работ, проводимых в регионе. Также от Шумкова постоянно достается тем, кто недоволен решениями областных чиновников.

Курган, Ольга Федорова

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