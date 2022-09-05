На главной площади Кургана поставят скамейки как в Челябинске

Власти Кургана ищут подрядчика для поставки бетонных вазонов и скамеек для украшения центральной площади. Аукционы объявлены на сайте госзакупок. На площади установят квадратный цветник, который состоит из парковых скамеек на бетонном основании и вазоны «Кубэ». А также скамейки вокруг елей. Все выполнены из полированного ультрабетона с добавлением цветового пигмента, говорится в техзадании. Общая сумма двух закупок этих элементов – около 13 млн рублей.

В Сети можно найти подобные бетонные скамейки-цветники в Челябинске – там они использовались для благоустройства арт-сквера.

Ранее чиновники мэрии сообщали, что по программе комфортная городская среда планируют установить за памятником Ленина вокруг елей «приствольные квадраты» из скамеек, сделанных из полированного ультрабетона.

«Плюс три круга хотим поставить из этих же скамеек между администрацией Кургана и елочками, где граждане могли бы отдыхать. Кроме этого еще будут изготовлены бетонные кадки из ультрабетона, в которые будут высаживаться деревья: туи или другие декоративные деревья. На зиму их будут убирать», – говорил замдиректора департамента развития городского хозяйства Сергей Герасименко.

Фото – сайт госзакупок

Курган, Наталья Ефремова

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