В Зауралье объявили штормовое предупреждение

В Курганской области объявлено штормовое предупреждение. По прогнозу синоптиков ночью 7 и 8 сентября местами по региону ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -3 градусов, – сообщили в ГУ МЧС по Курганской области. Там призвали граждан соблюдать правила пожарной безопасности.

Напомним, еще три дня назад в регионе стояла аномальная жара – 37 градусов. Среднесуточные температуры воздуха были выше нормы на 7 градусов и более.

Курган, Ольга Федорова

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