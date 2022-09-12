Курганские власти заключают контракты на ремонт дорог за два года до начала стройки

Курганские чиновники отыграли тендер на ремонт дороги за два года до начала работ. Об этом сообщается на сайте госзакупок. В конце августа 2022 года конкурс на выполнение ремонта автомобильной дороги Целинное – Кислянка – Патранино – граница Челябинской области в Целинном районе Курганской области выиграло АО «Варгашинское предприятие по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог» (Варгашинское ДРСП). Компания принадлежит областному правительству, а возглавляет ее родственник мэра Кургана Елены Ситниковой – Иван Ситников.

Сумма контракта составила почти 707 млн рублей. При этом срок выполнения работ по договору обозначен с 1 мая по 1 октября 2024 года. В проекте контракта уточняется, что по письменному согласованию с заказчиком работы могут выполняться подрядчиком досрочно.

Напомним, Варгашинское ДРСП должно войти в состав новой большой дорожно-строительной компании, которую создают региональные власти на базе бывшего городского МУП «СДП». В марте 2022 года мэрия Кургана передала МУП «Специализированное дорожное предприятие» в собственность Курганской области. Цель этого процесса, по словам областных чиновников – создание в Зауралье крупного предприятия, которое смогло бы забирать большинство подрядов на ремонт и возведение дорог. В состав новой компании планируется включить также Введенское ДРСУ и «Автодор Северо-Запад».

Курган, Ольга Федорова

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