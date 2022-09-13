В Курганской области продолжает снижаться инфляция

В Курганской области продолжается снижение инфляции. В августе 2022 года она составила 14,41% (в годовом выражении). Это на 4,3% ниже, чем в апреле (18,74%), когда был пик роста цен. Рост цен на продовольственные товары в августе составил 16,58%, на непродовольственные – 15,58%.

Напомним, в августе 2021 года годовая составляла инфляция 7,65%.

Курган, Ольга Федорова

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