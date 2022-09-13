Губернатор Шумков ездил в Екатеринбург показывать свои продукты

Губернатор Курганской области Вадим Шумков 13 сентября принял участие в работе X Межрегиональной агропромышленной выставки и международной выставки «Агропром Урал», которая проходит в выставочном центре «ЭКСПО» в Екатеринбурге.

«Предприятия агропромышленного комплекса и фермеры в очередной раз достойно представили регион. Стенды с продукцией из Курганской области вызвали неподдельный интерес у посетителей выставки. Приятно было увидеть земляков и в числе отмеченных за вклад в развитие отрасли АПК наградами полномочного представителя президента Владимира Якушева – директора ООО «КФХ «Барабинское» Федора Ярославцева, гендиректора мясоперерабатывающего предприятия «Велес» Дмитрия Ильтякова, главу КФХ Баризу Кабжанову. Агроному ООО «Агро-Клевер» Сергею Мальцеву присвоено звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ». В Курганской области умеют работать», – написал Вадим Шумков в своем телеграм-канале.

Среди гостей выставки были также губернаторы всех остальных регионов УрФО (кроме Ямала) и полпред Владимир Якушев, который позже на полях агрофорума провел окружное совещание, посвященное вопросам развития АПК. По словам полпреда, несмотря на то, что в целом отрасль устойчива, индекс производства продукции сельского хозяйства в УрФО третий год подряд находится в отрицательной зоне, главным образом из-за неблагоприятных климатических условий. Владимир Якушев предложил усилить работу по внедрению современных агротехнологий, увеличить объемы использования качественных семян и гибридов и развивать систему агрострахования.

Напомним, Курганская область собиралась представить на выставке продукцию местных производителей: молочную, мясную и рыбную. Также курганцы угощают гостей алкогольными и безалкогольными напитками, хлебом, фермерскими продуктами. Всего из Кургана в Екатеринбург должны были привезти не менее 500 кг различной еды. Кроме продуктовых зон Курганская на стенде Зауралья обещали сделать презентационную зону, оборудованную автономными шлемами виртуальной реальности с виртуальными экскурсиями по Курганской области в режиме 360 градусов.

Курган, Ольга Федорова

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