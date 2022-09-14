В Кургане начался суд над бывшим пресс-секретарем губернатора Шумкова

В Курганском городском суде 14 сентября состоялось первое заседание по уголовному делу, возбужденному в отношении бывшего пресс-секретаря губернатора Вадима Шумкова – журналиста Александра Тетерина. Также на скамье подсудимых бывший председатель Федерации футбола Курганской области Евгений Рассказов. Оба обвиняются в мошенничестве с использованием служебного положения.

Прошлое заседание не состоялось из-за неявки одного из защитников. Сегодня не пришли ни представитель потерпевшего, ни один из свидетелей, хотя, как отметил судья, всех известили повестками и СМС-сообщениями, – сообщает агентство 45.ру.

«Прокурор Денис Попов зачитал обвинение. Из него следует, что Рассказов с Тетериным по предварительному сговору похитили 447 955 рублей, выделенных на поездку на соревнования по пляжному футболу в Самаре в 2017 году», – пишет агентство. По данным прокурора, деньги на участие в соревнованиях поступили со счета ООО «РФС» по договору пожертвования, однако возместить расходы на эту же поездку обвиняемые решили и в ГАУ «Центр проведения спортивных мероприятий», чем и причинили ущерб.

«Рассказов с целью хищения денежных средств согласованно с группой лиц по предварительному сговору с Тетериным решили умышленно скрыть информацию, что оплата участия команды в спортивном мероприятии будет произведена за счет средств от РФС», – цитирует прокурора 45.ру. Отчетные документы для ГАУ на возмещение затрат на поездку, по данным стороны обвинения, были подделаны.

Рассказов и Тетерин с обвинением не согласились. Так как ни потерпевшая сторона, ни свидетели не явились на заседание, рассмотрение дела перенесли на 30 сентября.

Напомним, Александр Тетерин возглавлял департамент информационной и внутренней политики Курганской области с середины октября 2021 года. В начале мая 2022 года он уволился по собственному желанию. До прихода в правительство Тетерин работал в должности главного редактора СМИ «Область 45», он телевизионный журналист, спортивный комментатор.

Курган, Ольга Федорова

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