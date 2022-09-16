Губернатор Шумков отменил салюты на курганских праздниках

Губернатор Курганской области Вадим Шумков запретил запускать салюты и фейерверки на Дне тружеников села, который состоится 17 сентября на Троицой площади в Кургане. «Учитывая то, что сейчас наши парни принимают участие в тяжёлых боевых действиях, нами рекомендовано при проведении ярмарки и иных сопровождающих мероприятий организаторам обойтись без кричащих рекламных акций и салютов-фейерверков, а исполнителям концертной программы использовать патриотический репертуар», – написал глава Зауралья в своем телеграм-канале.

Он добавил, что попросил глав муниципалитетов в составе делегаций работников села пригласить с собой на концерт в Курган родственников военнослужащих, которые участвуют в специальной военной операции на Украине. Напомним, завтра на Троицой площади выступит любимая певица губернатора – Пелагея. За ее концерт областные власти заплатили 2 млн рублей еще в июле, но выступление пришлось перенести из-за смерти гитариста.

Курган, Ольга Федорова

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