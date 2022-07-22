Из-за отмены концерта Пелагеи в Кургане переносят новый праздник «Даров русской земли»

Курганские власти отменили фестиваль «Дары земли русской», который должен был состояться 29 июля. На новом празднике должна была вступить певица Пелагея, но ранее стало известно, что исполнительница отменяет запланированные концерты из-за смерти одного из членов коллектива. Договор с артисткой уже был заключен – его подписало ГАУ «Курганское театрально-концертное объединение».

В управлении культуры Курганской области агентству «URA.RU» сообщили, что праздник «тружеников села» (именно так обозначали фестиваль «Дары земли русской» в правительстве ранее – прим.ред.) переносится на неопределённое время.

«Ярмарка-выставка «Дары земли русской» и выступление Пелагеи переносятся на другую дату», – сообщили в ведомстве. Новой даты проведения выставки и концерта Пелагии там не назвали.

Ранее в ответ на запрос агентства «Новый День» в департаменте информационной и внутренней политики Курганской области сообщили, что концерт Пелагеи оплатят из 3 источников – спонсоры, бюджет и средства учреждений культуры. Что за спонсоры оплатят мероприятия, в каком объёме – там не уточнили.

Курган, Наталья Ефремова

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