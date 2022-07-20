Курганские власти заявили, что деньги на концерт Пелагеи возьмут из трёх источников

В правительстве Курганской области не рассказали, сколько средств из бюджета будет направлено на оплату концерта известной певицы Пелагеи. Исполнительница должна приехать в Курган в конце июля на фестиваль «Дары земли русской». Пока что неясно, состоится ли выступление, поскольку несколько дней назад группа объявила о внезапной кончине одного из членов коллектива и отменённом в связи с этим концерте (но не в Кургане).

Ранее стало известно, что контракт на организацию выступления Пелагеи в Кургане заключило ГАУ «Курганское театрально-концертное объединение». Стоимость – 2 млн рублей.

В ответ на запрос агентства «Новый День» о том, из какого источника планируется финансировать концерт Пелагеи, врио директора департамента информационной и внутренней политики Тимофей Панченко заявил, что из нескольких источников. Это спонсорские средства, средства учреждений культуры от приносящей доход деятельности и средства бюджета. Какова доля бюджетного финансирования и кто на этот раз спонсирует концерт известной исполнительницы в Кургане – г-н Панченко не раскрыл.

Ранее дискуссии вызвало выступление кубанского казачьего хора в Кургане, которое стоило 3,7 млн рублей. Договор на организацию выступления заключило всё то же ГАУ «Курганское театрально-концертное объединение». Бывший пресс-секретарь губернатора Вадима Шумкова Александр Тетерин в своём телеграм-канале заверил жителей, что концерт оплачен не из бюджета, а из средств благотворителей. Однако имена спонсоров ни он, ни чиновники не раскрыли.

Курган, Наталья Ефремова

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