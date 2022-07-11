Курганцы обсуждают предстоящий концерт Пелагеи за 2 млн рублей

Стало известно, сколько стоит концерт певицы Пелагеи в Кургане. Любимая исполнительница губернатора Вадима Шумкова выступит в областном центре за 2 млн рублей, – сообщается на сайте Госзакупки. Заказчиком выступило ГАУ «Курганское театрально-концертное объединение».

Жители Зауралья активно обсуждают предстоящий концерт в соцсетях. Многих возмутила его стоимость. «Шумкову смотрю деньги девать некуда 2 млн ничего у неё не треснет?», – написала Дарья Олейник в группе Типичный Курган. «Если Шумков со своего кармана выдал 2 ляма, то пусть поёт ему на радость. А если на наши налоги, то я негодую», – пишет Кристинка Болотникова. «Почему такие доходы то у политиков, у певцов и т.п.? Что они такого особенного делают? Почему обычный человек за месяц 20 тысяч получает, а они за час работы 2 миллиона?», – возмущается Елена Перетятько.

Впрочем, есть и те, кто считает, что концерт стоит недорого. «А вы думаете она все эти два миллиона себе в карман положит? Так то из этих же денег она заплатит налог+выплатит зарплату музыкантам, звукорежиссеру и устроителям и что ей там останется?», – спрашивает Алла Семиренко. «А привезти? А увезти? А разместить/покормить? Плюс она не одна приезжает, а с музыкантами, инструментами, аппаратурой. Два ляма – не деньги вообще сейчас. Просто, это мы нищие и у нас от «такой» суммы глаза на лоб лезут. Проснитесь уже! Сраная лада веста полтора ляма стоит!». – призывает Александр Карпов.

Пост про концерт Пелагеи посмотрели уже 66 тысяч человек. Его прокомментировали почти 300 человек и еще 766 перепостили.

Певица Пелагея споет на празднике «Дары земли русской», который пройдет на Троицкой площади в Кургане 29 июля. В июне ГАУ «Курганское театрально-концертное объединение» привозило в Курган на День России кубанский казачий хор за 3,7 млн рублей, а на День города в августе привезет группу «Любэ» за 4 млн рублей.

Курган, Ольга Федорова

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