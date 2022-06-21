Группа «Любэ» выступит в Кургане за 4 млн рублей

На Дне города в Кургане 20 августа выступит группа «Любэ» и Николай Расторгуев. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Договор на оказание услуг по организации концертного выступления был заключен 20 июня с единственным поставщиком. Сумма контракта – 4 млн рублей. Заказчиком значится ГАУ «Курганское театрально-концертное объединение».

Ранее ГАУ заказывало выступление Кубанского казачьего хора на День России в Кургане. Горожане активно обсуждали в социальных сетях стоимость концерта в 3,7 млн рублей, посчитав ее высокой. Тогда бывший пресс-секретарь губернатора Вадима Шумкова Александр Тетерин в своем телеграм-канале заверил, что концерт оплачен не из бюджета, а из средств благотворителей. Однако имена спонсоров он не назвал. В правительстве область отказались ответить на официальный запрос «Нового Дня», за счет каких средств был оплачен концерт казачьего хора.

Курган, Ольга Федорова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»