Курганский избирком поможет Донбассу в проведении референдумов

Избирательная комиссия Курганской области окажет содействие в организации голосования на участках референдума о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России. Как сообщили в избиркоме, комиссия взаимодействует с избирательными органами иностранных государств, оказывая содействие в части предоставления технологического оборудования для организации процесса голосования. «Формирование комиссий и обеспечение голосования реализуется гражданами этих республик и территорий», – отметили в избирательной комиссии.

Российский Центризбирком организует участки для голосования приехавших в Россию жителей Донецкой и Луганской республик, Запорожской и Херсонской областей на референдумах. На территории РФ будет работать 181 участок. Голосование пройдет с 23 по 27 сентября.

По информации ЦИК России, вопросы по участию в референдумах о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ принимаются в колл-центре зарубежных избирательных комиссий по телефону 8-800-200-00-20 (для находящихся на территории России жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей).





Курган, Ольга Федорова

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