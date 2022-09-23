Курганские власти направят на мобилизацию деньги из резервного фонда

Курганское правительство направит средства из регионального резервного фонда на возмещение затрат органов местного самоуправления, связанных с выполнением указа о частичной мобилизации. Соответствующее постановление 23 сентября подписал губернатор Вадим Шумков. Согласно документу, деньги, в том числе, пойдут на оплату ГСМ для транспорта и организацию питания призванных на военную службу курганцев.

Напомним, в Зауралье запретили покидать регион всем, кто состоит на воинском учете. Такой приказ 21 сентября подписал военный комиссар Айрат Зарипов. Примечательно, что в аналогичном приказе военного комиссара соседней Свердловской области стоящим на учете гражданам не запрещено покидать пределы региона – резервисты имеют право выезжать в любую точку России. А в приказе военного комиссара Москвы вообще не упоминается ни о каких запретах, жителям столицы разрешено выезжать за пределы страны в период частичной мобилизациии.

Частичная мобилизация в стране объявлена президентом Владимиром Путиным 21 сентября 2022 года. Те, кто находится в запасе, будут отправлены на территорию Украины и республик, где сейчас проходит специальная военная операция.



Курган, Ольга Федорова

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