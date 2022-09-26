Экс-главе курганского МЧС Рожкову к лишению свободы добавили новое наказание

Бывший начальник Главного управления МЧС России по Курганской области Олег Рожков признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Ему добавили наказание в виде штрафа.

В августе текущего года Олег Рожков был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, с причинением тяжких последствий), ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения,) а также преступления, предусмотренного ч.1 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

«По совокупности преступлений с указанным приговором Рожкову назначено окончательное наказание в виде 6 лет лишения свободы, со штрафом 70 тысяч рублей, с лишением права занимать должности на муниципальной и государственной службе сроком 2 года, с лишением специального звания полковник внутренней службы», – сообщили в СУ СКР по Курганской области.

Курган, Ольга Федорова

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