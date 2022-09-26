Курганские власти снова готовят праздник для аграриев

Не успело закончиться в Курганской области многодневное сентябрьское чествование тружеников села, как власти начали готовить новый праздник для аграриев. В понедельник, 26 сентября, областные чиновники разместили закупку – они ищут подрядчика для организации и проведения торжественного мероприятия, посвященного «Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности». Стоимость закупки – 770 тыс. рублей. За эти деньги нужно придумать сценарий праздника, оформить зал, провести концерт, организовать фуршет на 300 гостей, напечатать пригласительные и т.д. Заявки принимаются до 4 октября.

Напомним, буквально 17 сентября в Кургане прошел праздник «Тружеников села», на котором выступили музыкальные коллективы «Цветень», «Урал-бэнд» и фолк-группа Пелагея, за 40-минутный концерт которой область заплатила 2 млн рублей. В этот день губернатор Вадим Шумков вручил награды и благодарственные письма представителям аграрной отрасли.

На новом празднике, который сейчас готовят чиновники, труженикам села снова будут вручать награды. В техническом задании упоминается торжественное чествование участников и гостей мероприятия по номинациям с вручением, ведомственных наград Минсельхоза РФ, почетных грамот, благодарственных писем и цветов.

Курган, Ольга Федорова

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