Курганские власти назвали новую дату выступления Пелагеи

Певица Пелагея споет в Кургане 17 сентября. За ее концерт областные власти заплатили еще в июле, но выступление пришлось перенести из-за смети гитариста. Как сообщили в правительстве Курганской области, Пелагея выступит в рамках дней тружеников села (пройдут с 10-17 сентября).

«В субботу, 17 сентября, на Троицкой площади состоится чествование лучших работников, проживающих в сельской местности. Музыкальную программу откроют коллективы из городов и сел Курганской области, а в 16:00 для гостей праздника споет известная певица Пелагея», – сообщает пресс-служба губернатора.

Кроме любимой певицы главы Зауралья в рамках дней тружеников села выступит другая любимая группа Вадима Шумкова – «Цветень». Также областные власти пригласили из Екатеринбурга танцующий оркестр «Урал-Бэнд» (играл на Дне города в Шадринске) и фолк-рок-группу «Просто Горыныч» из Тюмени, которая позиционирует свое творчество как русский народный хеви-метал. В репертуаре тюменцев есть песни «Водка», «Медовуха», «Горит изба» и т.д.

Напомним, за концерт Пелагеи ГАУ «Курганское театрально-концертное объединение» заплатило 2 млн рублей.

Курган, Ольга Федорова

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