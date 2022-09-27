Курганские врачи покупают на свои деньги аптечки для мобилизованных

Сотрудники Шадринской ЦРБ скинулись деньгами и сформировали аптечки для мобилизованных курганцев. «С целью оказания помощи и поддержки наших военных, администрацией ЦРБ принято решение объявить среди работников учреждения добровольный сбор средств на приобретение необходимых лекарственных препаратов и расходных материалов для обеспечения мобилизованных граждан аптечками первой помощи. Практически все работники нашего учреждения не остались равнодушными и внесли свой посильный вклад в формирование таких аптечек. На собранные средства мы закупили необходимые медикаменты, расходные материалы, а также канцелярские товары», – сообщили 27 сентября в больнице. Там добавили, что сегодня аптечки, карандаши и блокноты отправят в Курган, в центральный пункт сбора.

Напомним, накануне губернатор Вадим Шумков побывал на сборном пункте и заявил, что областные власти обеспечат мобилизованных всем необходимым, включая спальные мешки и аптечки. «Аптечки мы комплектуем сами, исходя из тех данных, которые говорят наши товарищи, что там требуется в первую очередь», – сообщил мобилизованным глава Зауралья.

Курган, Ольга Федорова

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