«Семьи мобилизованных замерзают!» – жители курганского города, в котором нет отопления, написали открытое письмо Шумкову

Жители Катайска массово жалуются в соцсетях на отсутствие отопления и страшный холод в квартирах. Люди пишут, что администрация города на обращения граждан отвечает отписками, а в аккаунтах правительства просто удаляют комментарии. Одна из жительниц Катайска написала в группе «Типичный Катайск» открытое обращение на имя губернатора Вадима Шумкова.



«Вадим Михайлович!! Огромная просьба срочно обратить внимание на город Катайск!! Сегодня уже 29 сентября, у крыльца подъезда третий день лежит снег, а отопления в домах так и нет! Местная администрация отписывается с формулировкой «ориентировочно». И такая ситуация уже не первый год! – написала Надежда Осинцева. – Именно этот комментарий я дважды оставляла под постом о теплосетях в официальной группе правительства Курганской области. И дважды (!!) его снесли по прошествии нескольких минут! Можете проверить сами, вот ссылка на пост. Хороших комментариев нет (да и вообще никаких нет), а «плохие» портят идеальную картинку мира нашего губернатора? Вадим Михайлович, ау!! Я Вам написала то же самое в сообщения группы! С нетерпением жду ответа».

Под постом люди пишут, что тоже отправляли жалобы и в администрацию Катайского района, и в личные сообщения группы курганского правительства в ВК, они прикладывают скрины и уточняют, что никакой реакции не последовало.

«Ночью температура опускается до минус 7 градусов. Почему люди, дети, старики, жены и матери мобилизованных мужчин нашего города должны замерзать? Ведь сам Шумков обещал позаботиться о семьях мобилизованных. Но даже в таком вопросе нам никто не может помочь. Население уже в отчаянии», – рассказала Эльвира Даутова. Некоторые пользователи советуют жителям Катайска обратиться в прокуратуру.

Курган, Ольга Федорова

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