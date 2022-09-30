Кургане будут судить виновника ДТП, в котором девушку раздавило катком

В Кургане будут судить водителя грузовика, по вине которого девушку за рулем легкового автомобиля раздавило катком. Трагедия произошла 21 июля 2022 года на Омском мосту в Кургане. Обвиняемый ехал на самосвале МАН с прицепом-тралом, не прошедшим техосмотр. При этом тягово-сцепное устройство имело неисправность. Во время движения у самосвала отцепился трал с катком, который вылетел на встречную полосу и раздавил легковой автомобиль.

«На 274 км. автодороги «Иртыш» в результате разрушения болтового соединения произошло разъединение сцепной петли и дышла прицепа. Неуправляемый прицеп, на котором перевозился дорожный каток, выехал на встречную полосу. В результате столкновения с автомобилем «Geely MK» произошло опрокидывание прицепа на автомобиль, которым управляла молодая девушка. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте», – рассказали в прокуратуре Курганской области.

Мужчину обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ – нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека. Обвиняемый свою вину признал полностью. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Курган, Ольга Федорова

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