В Кургане осудили виновника смерти девушки, которую задавил дорожный каток

В Кургане осудили водителя грузового автомобиля, с которого во время движения упал каток и задавил насмерть девушку. Резонансное ДТП произошло в июле 2022 года. Во время следствия выяснилось, что сцепное устройство грузовика было неисправно, однако водитель проигнорировал этот факт и отправился в путь. Согласно приговору суда, водителю придётся провести полтора года в колонии-поселении. Его также лишили прав на год. Об этом сообщают в прокуратуре Курганской области 8 ноября 2022 года.

«21 июля водитель приступил к эксплуатации грузового автомобиля МАН в составе автопоезда с прицепом-тралом, не прошедшем в установленном порядке государственный технический осмотр и имеющим неисправность тягово-сцепного устройства. При движении автопоезда около 16:40 на 274 км. автодороги «Иртыш» в результате разрушения болтового соединения произошло разъединение сцепной петли и дышла прицепа. Неуправляемый прицеп, на котором перевозился дорожный каток, выехал на встречную полосу. В результате столкновения с автомобилем «ДЖИЛИ МК-Кросс» произошло опрокидывание прицепа на автомобиль, которым управляла молодая девушка. Потерпевшая скончалась на месте», – напоминают обстоятельства аварии в надзорной инстанции.

Подсудимый вину признал полностью. Он возместил отцу погибшей моральный вред в размере 2 млн. рублей.

Квалификация обвинения – ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Курган, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»