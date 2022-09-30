С экс-пиарщика курганского губернатора требуют взыскать ущерб в пользу государства

В Курганском городском суде 30 сентября состоялось очередное заседание по делу бывшего директора департамента информационной и внутренней политики Курганской области, пресс-секретаря губернатора Александра Тетерина. Сегодня были заслушаны показания потерпевшей стороны.

Представитель областного центра проведения спортивных мероприятий Александр Баращенко рассказал, что получал от экс-руководителя федерации футбола Евгения Рассказова отчетные документы за подписью Тетерина о расходах курганской команды в поездке в 2017 году на соревнования по пляжному футболу в Самару, – сообщает агентство URA.Ru. На основании этих документов бухгалтерия обратилась за выплатой денег из областного бюджета.

Отчеты Рассказова и Тетерина сторона обвинения называет поддельными. Прокурор зачитал показания свидетелей из числа участников соревнований, которые сообщили, что не расписывались в документах при получении денег за питание.

В ходе заседания прокурор попросил взыскать с обвиняемых сумму причиненного ущерба. «Учитывая, что причинен ущерб Российской Федерации, прокурор города обратился с исковым заявлением о взыскании солидарно с Рассказова и Тетерина денежных средств в сумме 447 955 рублей», – сказал прокурор. Следующее заседание по делу Тетерина и Рассказова пройдет 27 октября.

Напомним, бывший пиарщик губернатора Вадима Шумкова обвиняется в мошенничестве с использованием служебного положения. По данным прокурора, деньги на участие в соревнованиях поступили со счета ООО «РФС» по договору пожертвования, однако обвиняемые решили незаконно возместить расходы на эту же поездку в ГАУ «Центр проведения спортивных мероприятий», чем причинили ущерб бюджету области.

Курган, Ольга Федорова

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