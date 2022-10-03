Стали известны скандальные подробности дела экс-пиарщика губернатора Шумкова

Бывшего директора информационной и внутренней политики Курганской области, пресс-секретаря губернатора Александра Тетерина после окончания судебного заседания, которое прошло 30 сентября, принудительно доставили в отделение УФССП. Там Тетерину вручили требование о предоставлении доступа в квартиру по месту проживания для проверки имущественного положения, а также взяли объяснение по вопросу оплаты долга, – сообщает агентство УралПолит.Ru.

Согласно данным УФССП, за экс-пиарщиком губернатора числился долг в размере более 377 тыс. рублей, от возврата которого он уклонялся восемь лет. Лишь в здании городского суда приставам удалось поймать Александра Тетерина, которого сейчас судят по обвинению в мошенничестве.

Агентство УралПолит.Ru озвучило новые скандальные подробности этого уголовного дела, фигурантом которого, кроме Тетерина, является экс-председатель федерации футбола региона Евгений Рассказов, а также дела в отношении Рассказова, построенного на показаниях Тетерина.

По версии обвинения, в 2017 году Рассказов и Тетерин умышленно похитили из Центра проведения спортивных мероприятий (ЦПСМ) Курганской области 447 тыс. 955 руб. Тетерин тогда являлся пресс-секретарем АО «Кургандормаш» и тренером команды области по футболу и должен был организовать поездку команды на соревнования в Самару в сентябре 2017 года. В обвинении утверждается, что поездка была оплачена за счет денег Российского футбольного союза (РФС), но подсудимые решили скрыть этот факт и подготовили фиктивный отчет о поездке для ЦПСМ, чтобы получить из бюджета 450 тыс. руб.

Тетерин после соревнований изготовил фиктивную ведомость сборной, в которую собственноручно внес недостоверные данные. И завысив фактические расходы, сдал документы в ЦПСМ для возмещения якобы понесенных затрат. Полученные деньги Тетерин поделил с Рассказовым, но суммы эти следствием не установлены.

Агентство УралПолит.Ru напоминает, что в Курганском городском суде рассматривается еще одно уголовное дело в отношении Евгения Рассказова. По версии обвинения, подсудимый в 2018 году похитил деньги Центра проведения спортивных мероприятий Курганской области. Средства были предназначены для усиленного питания спортсменов во время тренировок по футболу, а также приобретения наградной атрибутики для соревнований. Общая сумма ущерба составила более 229 тыс. рублей. При этом обвинение строится на показаниях Александра Тетерина. Рассказов же отрицает обвинение в мошенничестве.

Суд первой инстанции признал Рассказова виновным, но в августе 2021 года областной суд отменил этот приговор, обязав рассмотреть дело в новом составе. Это дело теперь рассматривает судья Александр Шнайдер, в процессе доказательства представляет защита.

29 сентября в суде защитник Павел Сорокин отметил, что ранее специалист на допросе показал, что подписи в ведомости на выдачу денег на питание спортсменов выполнены Юлией Тетериной, супругой Александра Тетерина. Их брак был зарегистрирован, как следует из материалов суда, в октябре 2016 года.

«Поясняя эти сведения, Евгений Рассказов сообщил, что после замужества Юлия в разговоре в ним неоднократно жаловалась, что ей с мужем, Александром Тетериным, не хватает денег. Их не устраивает проживание в однокомнатной квартире, и они копят деньги на новую квартиру», – пишет агентство. О поиске дополнительных источников доходов Рассказову говорил и сам Тетерин. В то же время Тетерин предложил Рассказову оказывать Федерации футбола платные услуги по освещению футбольных мероприятий. «Я ему отказал, так как у Федерации для этого не было денег, после чего Тетерин предложил брать деньги с команд», – заявил Рассказов.

«Тетерин сам выходил на эти команды, что подтверждается скриншотами его электронной переписки, которые приобщены к материалам дела. Осенью 2018 года я узнал от Юлии Тетериной, что они с мужем купили квартиру. Я спросил, зачем вам так много комнат. Она ответила, что в одной из них будет кабинет мужа, в других – спальня, детская и гостевая. В прошлом году из источников Росреестра я узнал, что 31 августа 2018 года эта квартира зарегистрирована на мать Тетерина, которая постоянно проживает в Калининграде. На момент приобретения Тетериным этой квартиры в отношении него было возбуждено исполнительное производство по задолженности по кредитным платежам. Общая сумма долга составляла 377 тыс. 233 руб.18 коп. Чтобы спрятать свое имущество от кредиторов, Тетерин оформил эту квартиру не на себя, а на мать. Эта квартира была у него не единственная», – заявил Рассказов.

Именно этот долг приставы сейчас попытаются взыскать с Александра Тетерина.

Курган, Ольга Федорова

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