Губернатор Шумков отказался от покупки новогодних украшений для Зауралья

Вслед за коллегами из Тюменской области и других регионов России губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что отказывается от покупки дополнительных новогодних украшений и иллюминации в связи с проведением специальной военной операции.

«Друзья. Мы привыкли, что и Курган, и большинство административных центров к Новому году загораются дополнительной иллюминацией. Строятся красивые новые городки, ставятся яркие украшения. Уверен, вы все поймёте нас и поддержите то, что средства, которые мы планировали направить на данные цели, в этом году пойдут на экипировку и приобретение снаряжения для наших мобилизованных парней. Мы уже это делаем», – написал в своем телеграм-канале Шумков. Он добавил, что муниципалитеты к Новому году будут украшать тем, что приобретено в предыдущие годы.

Напомним, правительство России разрешило органам местного самоуправления заниматься закупками товаров, необходимых для граждан, призванных в рамках частичной мобилизации (от тепловизоров до лекарств), и их передачей в воинские части. В регионах тут же начали поиск средств в своих бюджетах на эти цели. Первое, на чем решили сэкономить чиновники – это празднование Нового года.

Так, накануне днем мэр Калуги Дмитрий Денисов заявил, что деньги, отложенные на новогодние фейерверки, украшения и концерты, пойдут на закупку обмундирования для мобилизованных. Вечером 5 октября о том же самом заявил глава Тобольска Максим Афанасьев. Он принял решение отказаться от новогодних фейерверков и иллюминации на фоне спецоперации и частичной мобилизации населения.

Курган, Ольга Федорова

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