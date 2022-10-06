Ямал поможет Кургану отремонтировать детские лагеря

На модернизацию системы детских оздоровительных лагерей Курганской области направят 380 млн рублей. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Вадим Шумков. Судя по его словам, основным источником финансирования обновления курганских лагерей станет бюджет Ямала.

«Подписали новую региональную программу модернизации основных лагерей для организации детского загородного отдыха на 2022/23 год. Ее финансирование составит 380 млн рублей. Спасибо всем, кто ее поддержал, особенно коллегам из ЯНАО», – заявил Вадим Шумков. Он не уточнил, какую сумму округ выделит Зауралью. Напомним, ранее власти Ямала уже выдавали Курганской области безвозмездные трансферты на реконструкцию соцобъектов в сумме около 700 млн рублей.

Всего в порядок будут приведены 8 детских загородных лагерей. Работы начнутся уже этой осенью, первым в очереди на модернизацию стоит лагерь им. Коли Мяготина.

Курган, Ольга Федорова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»