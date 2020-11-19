Губернатор Шумков привлек в Зауралье миллиарды и сэкономил миллионы курганским семьям

К концу сложного для всех «коронавирусного» года, Курганская область все же сможет заявить о стратегически важных событиях и об одной сенсации. Курганский губернатор Вадим Шумков привлек в регион 2 миллиарда безвозмездных субсидий. Но новостью номер один под занавес года станет договоренность о слиянии энергосистем Зауралья и «тюменской матрешки».

Строительный бум

С конца 2019 года губернатор Шумков смог привлечь в регион почти 2 млрд рублей с помощью безвозмездных «горизонтальных субсидий» и грантов.

Как сообщал «Новый День», сотни миллионов Зауралью были выделены из Москвы и бюджетов богатых уральских регионов – Тюменская область и Ямал. Создатель «Рейтинга эффективности губернаторов» Леонид Давыдов в 2019 году назвал такую договоренность Шумкова с коллегами-губернаторами «настоящим чудом».

Так, в 2019 году трансферты от Москвы (150 млн рублей), Тюмени (253,9 млн рублей) и Ямала (349,9 млн рублей) были направлены на реконструкцию и ремонт 20 соцобъектов (работы на 7 объектах уже завершены). Также средства вкладываются в благоустройство и в долгие проекты, в числе которых реконструкция коммунальной инфраструктуры. В 2020 году за счет второго транша Ямала (350 млн рублей) был оплачен ремонт 35 школ и 13 детских садов.

В итоге от трех субъектов РФ Курганская область безвозмездно получила 1,1 млрд рублей. Еще 150 млн рублей – это гранты, которые смогла выиграть Курганская область, участвуя в федеральных проектах. И еще почти 700 млн рублей в виде грантов область получила за эффективную работу регионального правительства.

Вадим Шумков неоднократно благодарил глав субъектов за помощь, но и своих поблагодарить не забывал. Он также ответил критикам, которые дают советы по распределению безвозмездных для региона трансфертов.

«Тем кто часто и не к месту указывает, что «лучше бы надо было делать то или это или отдать тому-то» напоминаю: за чужие средства лучше просто уметь быть благодарным. Никто из наших коллег нам ничего не был должен. И без их помощи мы бы ничего из вышеуказанного не получили», – высказал свою позицию губернатор.

Политолог Андрей Шуклин отмечает: ключевой момент в истории с «горизонтальными субсидиями» заключался в том, что Зауралью давали не «рыбу», а «удочку».

«Главный вопрос для управленцев регионами не в том, чтобы были деньги, которые можно «проесть», а в том, чтобы создавать инфраструктуру и условия для развития субъекта, для качественных изменений в регионе. И Шумков выбрал единственно правильную траекторию: тратить деньги не на самообеспечение Курганской области, а на ее развитие», – оценил политолог.

Ожидаемая сенсация

Многолетняя дискуссия об объединении энергосистем Курганской области с «тюменской матрешкой», кажется, завершилась в пользу Зауралья. В распоряжении «Нового Дня» есть документ, который подтверждает такую вероятность.

Напомним, с 2015 года речь шла о том, чтобы Тюменская область, ХМАО и ЯНАО частично взяли на себя расходы Зауралья, что привело бы к снижению энерготарифа для курганцев и, напротив, повышению тарифа для северян. И не все северные регионы были согласны на единый «котел».

Как известно, в октябре этот вопрос был вынесен заместителем председателя правительства РФ Юрием Борисовым на уровень президента Владимира Путина. «Это приведет к снижению тарифа на передачу электрической энергии в Курганской области на 34% при росте для других на 1%», – сообщается в документе. Срок эксперимента – пять лет. Отметим, что речь идет о снижении тарифов для потребителей из категории «прочие». Это бизнес и муниципалы.

Как сообщают наши инсайдеры, для обсуждения такой перспективы в Москву оперативно уже слетала губернатор ХМАО Наталья Комарова, которая пять лет активно сопротивлялась энергослиянию регионов. 29 октября на совещании с Юрием Борисовым глава ХМАО сдалась: она дала согласие.

Это и сенсационное, и стратегически важное для Курганской области решение. Как сообщал «Новый День», энерготарифы для бизнеса в Курганской области долгое время были самыми высокими в УрФО и в России. И этот вопрос обсуждался на уровне президента.

Профессор Уральского юридического университета МВД России Сергей Баженов считает идею слияния систем правильной и технологически эффективной. «Это как банк энергоресурсов, в который могут входить регионы. И это технологически эффективная модель – переброска ресурса одного региона на другой в зависимости от сезонности, времени суток, введения новых мощностей. Так было в Советском Союзе, а потом системы разъединили. И я приветствуют такое объединение. Оно пойдет на пользу экономике, народному хозяйству, производствам. Это правильное решение», – оценил эксперт.

Отметим, тарифная политика для Зауралья всегда была особой темой.

И Курганская область – точно единственный в УрФО регион, для жителей которого с 2019 года были устроены тарифные каникулы. Власти делали все, чтобы индексация тарифов была нулевой. Отказ в установлении своих пятикратно увеличенных «расценок» в 2019 году получил и несостоявшийся мусорный оператор региона – ООО «Компания «Рифей». За время «тарифных каникул» власти смогли сэкономить для зауральцев баснословные суммы, которые остались в их кошельках .

С 2021 года тарифы частично проиндексируются, но останутся самыми низкими в УрФО.

Так, тариф на электроэнергию, который долго держался на уровне 3,32 руб. за кВт, с ноября повысился до 3,43 руб. за кВт. Это самый минимум из возможно допустимого роста. А самая страшная цифра в любой платежке – отопление – не изменится совсем. Тариф на тепло остался таким же, как в прошлом году.

Но самой интересной можно назвать историю с тарифом на воду. Де-юре он повысится, а вот де-факто останется для населения прежним – разницу коммунальщикам компенсирует облправительство.

Деньги на компенсацию планируют получать от новых резидентов – бизнес-структур, которых завести в область обязались учредители водоснабжающей компании «Водный союз». Другими словами, дефицитному бюджету региона дополнительную нагрузку возместят сами собственники коммунального бизнеса.

Помимо этого, с учетом увеличения тарифа, представители «Водного союза» уже не смогут заявлять, что прекращают любые инвестиции в систему водо-канализационного хозяйства Кургана. Заместитель губернатора Анатолий Воробьев заявил, что до 2024 года водоканал Кургана, в который не вкладывали деньги почти 20 лет, будет масштабно отремонтирован.

Курган, Дарья Котова

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