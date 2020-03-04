Курганцы дали жесткий отпор эксперту Шпектору за его предложение повысить тарифы в «нищем» регионе

Председатель комиссии Общественной палаты РФ (ОП РФ) по ЖКХ, строительству и дорогам Игорь Шпектор стал героем соцсетей. Точнее, антигероем. Курганцы массово и гневно отреагировали на его месседж о необходимости повышать в Зауралье тарифы.

Игорь Шпектор, приехавший в Курган на всероссийский форум «Сообщество», заявил, что водно-канализационная система Кургана, которую обслуживает «Водный союз» (контролируется бизнесменами Артемом Биковым и Алексеем Бобровым), нуждается в глубокой модернизации. Для этого тарифы для курганцев должны существенно вырасти. Об этом гость сообщил и губернатору Курганской области Вадиму Шумкову, который в 2019 году начал кампанию по снижению тарифов в Зауралье.

Рецепт спасения «Водного союза», озвученный Шпектором еще 2 марта, до сих пор бурно обсуждается в социальных сетях. Под постами, размещенными в нескольких группах «ВКонтакте», сотни комментариев. Один из пабликов попутно запустил голосование с вопросом: «А вы согласны, что тариф за воду должен быть выше?».

И, судя по содержанию комментариев, горожане решили дать эксперту Игорю Шпектору жесткий отпор. Один из курганцев даже сочинил сказку, в которой можно узнать много кого, включая экс-губернаторов Зауралья, при которых усилился «Водный союз».

«Жил такой жадный князь то ли Олег, то ли Алексей, то ли Игорь. Взяв однажды богатую дань решил, раз человек он достойный, имение у него большое, да и наемная дружина велика, то дани ему этой мало. И придя за новой данью внеочередно был он за ноги привязан к деревьям, распрямив которые они его разорвали. Как написано в летописи – за жадность. Людям, чья фамилия начинается на Б, перечитывать историческую боль несколько раз и особо внимательно Историядревнерусскоготарифногорегулирования», – вот такая аллегория появилась в группе «Курган|Курганские.ру» за подписью пользователя под ником Виктория Еремина (орфография и пунктуация авторов комментариев здесь и далее сохранены).

Остальные подписчики сразу в нескольких курганских пабликах просто «бурлили» и эмоционировали.

«С ума сошли что ли???», «Ну да, ну да, а то нам всего другого мало. Итак от зп ничего не остается, половину на коммуналку отдаем. Эти члены совсем зажрались, из народа вышли, а войти забыли!», «Зарплату повышайте, чтобы люди могли это оплачивать», «Шпектор заявил… Надо просто убрать Боброва и Бикова, которые в свое время хорошо на этом нажились, деньги выделяли на новое оборудование, а они их себе в карман положили вместе с Богомоловым, тогда и тарифы не надо повышать».

Пользователь под ником Алексей Ершов был не столь эмоционален, но отметил: «В контексте новости единственная причина поднятия тарифа – жажда получать больше денег. Это не самое плохое желание, но оно ничем не обосновано, так как мы не увидим реальной пользы от вложений. Там нужны миллионы рублей, если не больше, однако нам никто не сможет гарантировать их эффективного использования».

Кстати, голосование, объявленное в группе «Курган|Курганские. Ру», еще не закрыто. За повышение тарифов для «Водного союза» высказались 4% проголосовавших. Против – 92%, еще 4% затруднились ответить. Свой выбор сделали более 600 человек.

Как сообщал «Новый День», в эти дни в Кургане впервые проходит всероссийский форм «Сообщество». Экспертов для обсуждения проблем регионов РФ ежегодно собирает Общественная палата РФ.

Непосредственно член ОП РФ г-н Шпектор прибыл в Курган еще 2 марта и посетил станцию подготовки водопроводной воды и очистные сооружения.

На одном из планерных заседаний 3 марта Игорь Шпектор заявил, что модернизаия «Водного союза» должна быть заложена в тарифе для населения. Хотя бы 3-4 рубля. При этом автор предложения признал, что это не решит глобального вопроса реконструкции.

«Планерка» проходила в формате диалога и курганский губернатор Вадим Шумков не согласился с гостем. Он сообщил, что в регионах, где население имеет низкий доход, недопустимо повышать тарифы. Тарифная политика должна быть сбалансированной. Сейчас в регионе 19 процентов бедного населения. «Нельзя забирать последнее», – отметил губернатор.

Напомним, правительство Курганской области борется за снижение тарифной нагрузки – некоторые коммунальные услуги стали дешевле для жителей с 1 января 2020 года. В частности, были снижены тарифы и для «Водного союза».

Так, с 1 января 2020 года тариф на воду впервые был снижен с 31,43 рублей за куб до 29,50 руб./куб. м. Тариф на водоотведение не повысился и остался на прежнем уровне – 26,39 рублей за кубометр.

Дирекция «Водного союза» попыталась оспорить решение властей в суде, но проиграла процесс, не сумев доказать обоснованность своих затрат. Водоснабжающая компания, подконтрольная бизнесменам Артему Бикову и Алексею Боброву, предлагала брать с граждан в среднем 69,54 рубля за куб холодной воды.

«Новый День» также подробно сообщал, что компания «Водный союз» много лет назад арендовала водопроводные и канализационные сети Кургана. В 2019 году контрольно-счетная палата провела проверку исполнения договора аренды и пришла к неутешительным выводам. У экспертов появились вопросы к сумме арендных платежей, также контролирующий орган отметил низкие затраты арендатора на реконструкцию сетей.

Компания планировала выделить на эти цели в 2013-2018 годах 722 млн рублей. За это время «Водным союзом» были представлены отчеты о реализации долгосрочной программы модернизации на сумму 359 млн рублей. Это 50% от средств, предусмотренных в заявке на 2013-2018 годы, или 1,4% от 25 млрд рублей, которые согласно договору «Водный союз» должен вложить в развитие сетей за весь период аренды.

В самой компании «Водный союз» считают, что модернизация водно-канализационного хозяйства Кургана возможна за счет двух источников финансирования. Это либо бюджетные субсидии, либо повышение тарифа на воду. Как заявлял генеральный директор «Водного Союза» Владимир Овсянников, тариф на холодную воду и отведение для населения необходимо увеличить на 40%. Что, по оценке поставщика воды, позволит не только остановить старение системы, но и начать ее планомерное обновление.



Курган, Дарья Котова

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