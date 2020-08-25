Курганский промышленник пожаловался Турчаку на высокие энерготарифы

Известный в Зауралье промышленник, председатель совета директоров ОАО «Кургандормаш» Сергей Муратов во вторник, 25 августа, пожаловался секретарю генерального совета партии «Единая Россия» Андрею Турчаку на высокие энерготарифы, установленные для предприятий Курганской области. Эту проблему г-н Муратов поднял на форуме «Единая Россия – энергия развития», который сегодня проходит в Кургане.



Сергей Муратов сообщил гостю, что он планировал запустить новое литейное производство. Единственное в Кургане. При этом у промышленников есть проблема – действующие энерготарифы, которые выше, чем в других регионах УРФО.

«Они {тарифы. – прим. Ред.} «съедают» почти 40% себестоимости продукции. О какой конкурентоспособности может тогда идти речь? Литейное производство – это же не кастрюля с борщом, которую можно то разогреть, то остудить. Нужна энергия, чтобы постоянно поддерживать температуру плавления. Поэтому, по сути дела, литейного производства в Кургане не осталось», – заявил во время своего выступления Муратов.

Андрей Турчак ответил промышленнику, что сегодня он уже обсуждал тему тарифов с губернатором Вадимом Шумковым. «Мы обсуждали, насколько ваши тарифы отличаются от тарифов в других регионах. Даже если сравнивать с соседней Тюменской областью. Мы продолжим этот разговор, обсуждение этого вопроса. Я уезжаю отсюда с домашним заданием», – прокомментировал Турчак.

Напомним, сегодня Андрей Турчак работает в Кургане. С его участием в областной столице проходит партийный форум. Он начался с доклада губернатора Вадима Шумкова, который рассказал о переменах, которые произошли в «депрессивном» Зауралье с конца 2018 года {Шумков возглавил Курганскую область осенью 2018 года. – прим. Ред.}.

«В последние 30 лет Курганская область переживала серьезный упадок в ключевых сферах», – напомнил Турчаку Шумков.

Он также отметил, что до 2019 года серьезных инвестиций в социальную, коммунальную и транспортную инфраструктуру просто не было. За это время 71% дорог пришли в негодность, износ сетей водоснабжения превысил 90%. Уровень газификации в Зауралья был ниже среднероссийского уровня: без голубого топлива оставались 10 из 24 районов. Отдельная проблема региона – высокий уровень госдолга. За то время, пока областью руководили экс-губернаторы Богомолов и Кокорин, область накопила 17 млрд рублей долга.

Еще одна из проблем, которая уже обсуждалась на федеральном уровне – высокие энерготарифы. Конечные цены на электроэнергию для промышленных предприятий Курганской области являются самыми высокими в УрФО и одними из самых высоких в стране.

«В расчете на 10 тыс. человек в Курганской области в 1,7 раза меньше предпринимателей, чем в УрФО. На этом фоне в Курганской области одни из самых высоких в УрФО цены на тепло и электроэнергию из-за трех взаимно аффилированных субъектов естественной монополии. В итоге в регионе с самым меньшим соотношением бюджета на душу населения и самой низкой платежеспособностью самые высокие энерготарифы. Разумеется, это тормозит развитие экономики», – напомнил Шумков.

С 2019 года регион взял курс на обновление. И одно из главных направлений – помощь бизнесу. Сейчас в регионе предпринимателям оказывают более 50 мер господдержки. Пересмотрены в сторону снижения налоговые ставки. Запланировано создание семи индустриальных парков (четыре формата «Браунфилд» и три в формате «Гринфилд»).

«У нас нет природных ископаемых, нет налоговых доноров, нет функций административного центра. Потому путь – быстрое разворачивание сети площадок с МСП и создание большого количества новых рабочих мест», – объяснил логику областного правительства Шумков.

По итогам 2019 года на территории Курганской области реализовано 78 инвестиционных проектов, вложено более 2 млрд рублей, создано 321 рабочее место. За 2020 год уже реализовано 26 инвестиционных проектов, вложено более 250 млн. рублей, создано 95 рабочих мест. Всего реализуется 288 проектов на общую сумму 64 млрд. руб. с созданием более 7 тыс. рабочих мест.

Параллельно запущен комплекс мер поддержки населения. Это предоставление бесплатных земельных участков под ИЖС и личные подсобные хозяйства некоторым категориям граждан, субсидирование ипотеки, предоставление домокомплектов по льготным ценам.

Также в 2019-2020 годах в регионе активно ведется ремонт и строительство соцобъектов, запущено много проектов, связанных с благоустройством, а также ремонтом дорожного фонда.

Курган, Дарья Котова

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