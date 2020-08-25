В Курган в рабочим визитом прибыл секретарь генсовета «Единой России»

В Курган во вторник, 25 августа, прибыл секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. По данным «Нового Дня», Турчак проведет в столице Зауралья весь день. Наши собеседники уточняют, что у единоросса на сегодня запланирована плотная программа.

Утро он начал со встречи с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым. Затем гость посетит площадку «Открытый регион». Как сообщал «Новый День», «Открытый регион» – это новая для Зауралья форма проведения приема граждан в период пандемии коронавируса.

Во второй половине дня Андрея Турчака ждут на заседании регионального избирательного штаба. Также он станет участником общественного обсуждения законопроекта об увеличении доли оклада в составе зарплаты бюджетников. После того, как единоросс выслушает мнение бюджетников, он отправится на партийный форум «Единая Россия – энергия развития», который сегодня состоится в Кургане. Форум пройдет в бизнес-центре. Вечером секретарь генерального совета партии «ЕР» вернется в Москву.

Курган, Дарья Котова

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