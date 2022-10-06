В Кургане бюджетники покупают новые гирлянды, несмотря на запрет губернатора

Несмотря на заявление губернатора Курганской области Вадима Шумкова об отказе от закупки новогодней иллюминации в связи с СВО, некоторые бюджетные учреждения не спешат отказываться от праздничных украшений.

Так, к примеру на сайте госзакупок размещена заявка на поставку электротоваров для новогоднего светового украшения зданий ГБПОУ «Курганский базовый медицинский колледж» (подвед областного департамента здравоохранения – прим. ред.). Сумма закупки – 360 тыс. рублей. На эти деньги руководство колледжа намерено приобрести более 230 гирлянд.

Напомним, 5 октября Вадим Шумков след за коллегами из Тюменской области и других регионов России сообщил, что регион не будет приобретать дополнительные новогодние украшения в связи с проведением специальной военной операции. Сэкономленные средства пойдут на экипировку и снаряжение для мобилизованных курганцев.

Курган, Ольга Федорова

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