Курганские власти построят дом для сирот и переселенцев из аварийного жилья

В десятиэтажном доме, который собираются построить в Кургане областные власти, будут жить сироты и переселенцы из ветхого жилья. Об этом в ответ на запрос «Нового Дня» сообщили в правительстве региона.

«В целях реализации госпрограмм для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья и обеспечением жильем детей-сирот на территории Курганской области принято решение о строительстве многоквартирного дома по ул. Сергея Сущенко, 6. В рамках уставных полномочий функции государственного заказчика по обеспечению проектирования объекта для государственных нужд осуществляет ГКУ «УКС Курганской области». Строительство дома запланировано после получения положительного заключения госэкспертизы проектной документации, на 2023 год», – рассказали в департаменте информационной и внутренней политики.

Напомним, согласно предпроектной документации, в доме будет 220 квартир (111 однокомнатных, 89 – двухкомнатных и 20 трехкомнатных). За проектирование многоквартирного дома курганские власти намерены заплатить 7,4 млн рублей. Финансироваться эти работы будут из федерального и областного бюджетов.

Курган, Ольга Федорова

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