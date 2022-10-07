Курганские перевозчики не дождались транспортной реформы и подняли стоимость проезда

В Кургане вырастет стоимость проезда в общественном транспорте. Перевозчики не дождались обещанного чиновниками регулируемого тарифа и подняли цены на билеты сразу на восьми автобусных маршрутах.

«С 10 октября на маршрутах № 2, 6, 20, 26, 30, 324, 349, 359 разовая поездка за наличный расчет и по банковской карте – 32 рубля. По карте «Элкарт» – 30 рублей, по карте для льготных категорий – 26 рублей», – сообщает 45.ру. Агентство добавляет, что рейсы обслуживает ООО «Транспортная Компания». «Администрация города не согласна с этим решением, поскольку перевозчик до настоящего времени не предоставил расчетов, подтверждающих свои расходы. Транспортная реформа и переход на регулируемый тариф позволят избежать подобных случаев», – сказали в мэрии.

Напомним, в сентябре или октябре 2022 года в Кургане должен пройти конкурс по распределению маршрутов с регулируемыми тарифами. Об этом ранее сообщала глава Кургана Елена Ситникова. Стоимость проезда станет фиксированной для граждан. По расчетам чиновников, речь идет о 30-32 рублях за поездку. Убытки транспортных предприятий и разницу в стоимости билета (для граждан и фактической) будет возмещать бюджет.

Курган, Ольга Федорова

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