Маршруты общественного транспорта с новыми тарифами в Кургане распределят осенью

Конкурс по распределению маршрутов с регулируемыми тарифами в Кургане должен пройти осенью. В сентябре или октябре 2022 года. Об этом сообщила глава Кургана Елена Ситникова в интервью телекомпании «Область 45». Таким образом автобусы перейдут с нерегулируемого на регулируемый властями тариф. Стоимость проезда будет фиксированной для граждан. Убытки транспортных предприятий и разницу в стоимости билета (для граждан и фактической) будет возмещать бюджет.

«РОСДОРНИИ представили нам научную работу по обследованию пассажиропотока. На основании обследования мы разработали маршрутную сеть Кургана. Сеть, которую мы согласовали с РосдорНИИ, уже выложена. Идёт обсуждение. Мы принимаем предложения от перевозчиков. Отзывы перевозчиков – эта сеть оптимальна для города. Будут полностью убраны некоторые маршруты, которые являются дублирующими. Транспортная доступность для жителей города и отдалённых микрорайонов будет сохранена. Мы сейчас готовимся к конкурсным процедурам. Сам конкурс состоится сентябрь-октябрь текущего года»,– сказала глава города.

Ранее г-жа Ситникова говорила, что контракты с перевозчиками заключат на 5 лет. Она не объяснила подробности, но обещала, что в течение одного года на 30% будет обновлён автопарк, 10% автобусов поступит с завода. Стоимость билетов пока так и не озвучили, ранее власти говорили о том, что это будет 30-32 рубля.

В Союзе транспортных организаций Курганской области комментировали транспортную реформу и переход на регулируемый тариф. Там предположили, что власти города не смогут заложить крупную сумму в бюджет на компенсацию закупки новых автобусов. То есть ждать быстрого обновления автопарка и избавления от ПАЗиков не стоит.

В числе минусов сами перевозчики назвали сокращение маршрутов из отдалённых микрорайонов, что должно увеличить число пересадок. Для жителей отдалённых районов это может означать рост расходов на проезд.

Курган, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»