Глава Кургана Ситникова ответила на жалобы перевозчика, который вынужден закрыть 2 автобусных маршрута

Власти Кургана объяснили отмену двух маршрутов – № 368 и 381. У перевозчика ИП Мунтян 15 августа кончаются свидетельства и продлевать их чиновники не стали, так как скоро масштабный конкурс по переходу на регулируемый тариф.

«Сейчас все перевозчики возят пассажиров на основании свидетельств. В связи с тем, что в ближайшее время в городе начнёт действовать новая маршрутная сеть, свидетельства на осуществление перевозок с истёкшим сроком действия продлеваться не будут. В случае если у перевозчика истёк срок свидетельства, чтобы сохранить транспортную доступность для горожан изменения будут вноситься в действующие маршруты», – уточнили власти города.

Чиновники добавили, что у всех транспортных предприятий различаются сроки свидетельств – они кончаются в разное время. И всех перевозчиков власти города уведомляют о завершении срока действия документа заранее, предупреждая, что продления не будет.

Мэр Елена Ситникова также прокомментировала опасения самого перевозчика Мунтяна. Ранее в его компании сказали, что кондукторы и водители маршрутов, у которых истёк срок свидетельства, останутся без работы. По словам главы города, это недостоверная информация и «идёт раскачивание, нагнетается обстановка». Люди смогут устроиться в другие компании – вакансии у других перевозчиков есть.

«У перевозчика, обслуживающего маршруты № 368 и 381, на обслуживании находится ещё 5 маршрутов. В случае нежелания работников продолжать трудовую деятельность на данном предприятии другие перевозчики готовы трудоустроить их в свои организации»,– сказала г-жа Ситникова.

Курган, Наталья Ефремова

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