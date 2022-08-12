В Кургане закрываются 2 автобусных маршрута: перевозчик ссылается на мэрию

В Кургане останавливают работу два автобусных маршрута – № 368 и 381. Свидетельства перевозчика действуют только до 15 августа. После этой даты он не может обслуживать граждан. Об этом сообщает паблик «Союз транспортных организаций Курганской области» «ВКонтакте». Оба маршрута обслуживает ИП Мунтян.

Ранее стало известно, что мэрия Кургана проведёт новые конкурсы в сентябре или октябре. Маршруты будут новые, кроме того, власти будут регулировать тариф.

Перевозчик ИП Мунтян сообщил журналистам, что надеялся доработать на маршрутах до конкурса. Но власти отказали. «Администрация города сокращает автобусы, маршруты. У нас теперь дилемма, что делать с кондукторами и водителями автобусов? С понедельника мы не будем обслуживать маршруты 368 и 381. Мы отстаивали, просили, чтобы нас оставили до конкурса, чтобы мы обслуживали население. Нам в эти дни звонят пассажиры, возмущаются – как будут ездить. Мы ничего не можем сделать», – пояснила собеседница в компании изданию 45.RU.

Что же всё-таки стало причиной остановки работы маршрутов – истечение сроков свидетельства или решение мэрии – выяснить у перевозчика не удалось. В компании попросили перезвонить позднее.

В Союзе приводят альтернативные варианты для граждан, которые пользовались остановленными маршрутами.

«Вот какими маршрутами можно воспользоваться вместо закрытых:

Вместо 368 маршрута:

320м изменяет путь следования: Он будет ходить с остановки ул. Лескова с заездом на ул. 9 мая, затем пойдет по ул. Чернореченская – Б.Петрова – Некрасова, и далее по пути следования с конечной на ул. Криволапова. Автобусы на линии с 06.00 до 22.00

Также вы можете воспользоваться другими маршрутами:

396м – от Святодуховского сквера до Б.Солнечный

363м – от Святодуховского сквера до Гор. больницы

327м – от Святодуховского сквера до рынка

312с – от 9 мая до ЦПКиО

12м – с 9мая до Некрасова

Вместо 381 маршрута:

307м – с 1мкрн до рынка одинаковый путь следования (через Северный), автобусы на линии с 05:35 до 22:46.

330м – с 1мкрн до Достоевского (одинаковые конечные остановки, 330 идет через центр, а 381 через Северный), автобусы на линии с 05:35 до 23:42».

Курган, Наталья Ефремова

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