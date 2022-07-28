В Кургане перевозчики заявили о вымирании общественного транспорта

Курганские перевозчики заявили о «вымирании» общественного транспорта в городе. Пост, посвященный этой проблеме, профучастники разместили на странице Союза транспортных организаций в ВКонтакте. «Стареет техника, уменьшается число водителей – эта профессия крайне непопулярна у молодежи. Если не предпринять кардинальные меры по сохранению общественного транспорта, то вполне возможно в скором будущем город останется и вовсе без него», – говорится в сообщении.

В подтверждение своих слов авторы приводят ситуацию на рынке сельских пассажирских перевозок. В 2022 году из 29 лотов на право получения свидетельства об осуществлении перевозок были поданы заявки только на 3 лота. Но даже о этого перевозчики отказываются из-за нерентабельности. С начала 2022 года отменено уже 15 маршрутов.

«Наглядным примером, как исчезают целые маршруты, брошенные без мер поддержки на самоокупаемость, служат межмуниципальные маршруты в районах области. Здесь уже давно не смотрят на год выпуска автобуса, его внешний вид, никого не волнует дует ли печка в салон летом или нет. Дело в том, что сельских перевозок в Курганской области почти не осталось, и для жителей деревень и сел радость, когда на остановку прибывает общественный транспорт хоть раз в неделю, чтобы отвезти жителей до ближайшего города», – нарисовали авторы поста перспективы для жителей Кургана, которые постоянно жалуются на состоянием автобусов и высокую стоимость проезда.

По словам перевозчиков, многие автопредприятия находятся на грани банкротства из-за большого объема кредитной нагрузки, при этом пассажиропоток упал, а стоимость эксплуатации техники выросла настолько, что общественный транспорт практически сравнялся по ценам с такси.

«Мы надеемся, что городские маршруты минует участь сельских перевозок и городские власти смогут организовать для жителей города комфортный и безопасный общественный транспорт, создать привлекательные условия для инвесторов, готовых приобретать новую пассажирскую технику большого и среднего класса», – резюмирует Союз транспортных организаций Курганской области.

Напомним, в Кургане до конца 2022 года введут регулируемый тариф в общественном транспорте. Планируется, что стоимость проезда будет в диапазоне от 30 до 32 рублей. По словам чиновников мэрии, основная цель реформы – перейти от ПАЗов к автобусам среднего и большого класса. Перевозчики Кургана уже высказали «за» и «против» транспортной реформы, которую проводят областные и городские власти.

Курган, Ольга Федорова

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