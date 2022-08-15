В Каргаполье власти несколько лет не могут найти автобусного перевозчика

В Каргапольском округе ни один перевозчик не хочет возить людей. Причина – нерентабельность. Об этом сообщили представители администрации муниципалитета в ответ на жалобы граждан в группе «Инцидент Каргаполье» 15 августа 2022 года «Вконтакте».

Один из подписчиков паблика попросил запустить автобус вокзал – больница. «Приехал из с. чащи а добраться до больницы целая проблема!»,– говорится в посте.

В ответ администрация расписалась в собственном бессилии. «Работа Каргапольского МУГПП, осуществлявшего пассажирские перевозки на территории Каргапольского района, прекращена в связи с окончанием срока действия лицензии. Администрация Каргапольского района предпринимает необходимые меры в рамках своих полномочий. В соответствии с действующим законодательством допуск перевозчиков на маршрутную сеть осуществляется на основании результатов открытых конкурсов, при проведении которых действует принцип добровольности. В 2019 году для участия в конкурсе поступила одна заявка, но, к сожалению, перевозчик прекратил автобусное сообщение и маршрут был закрыт, в связи с его нерентабельностью. С тех пор для участия в конкурсе никто не заявлялся. Работа в данном направлении Администрацией района продолжается. Надеемся на положительный исход решения данного вопроса. Отметим, что на территории Каргапольского района автотранспортные услуги по заявкам пожилых граждан, маломобильных групп населения к социально-значимым объектам осуществляется службой «Социальное такси» ГБУ «КЦСОН по Каргапольскому району» по телефону 8(35256) 2-14-62»,– сообщили чиновники.

Согласно базе данных «Сэлдон.Базис», Каргапольское МУГПП находится в стадии ликвидации. Ещё в 2019 году представители областного правительства на сайте «Обратись» писали, что «в связи с тяжёлым финансовым состоянием Каргапольское МУГПТ прекратило обслуживание муниципальных маршрутов Каргапольского района и межмуниципальных маршрутов».

В конце июля 2022 года о том, что умирают пассажирские перевозки в районах, заявил Союз транспортных организаций Курганской области. Там сообщали, что в 2022 году из 29 лотов на право получения свидетельства об осуществлении перевозок были поданы заявки только на 3 лота. Но даже от этого перевозчики отказываются из-за нерентабельности. С начала 2022 года отменено уже 15 маршрутов.

Каргапольский округ, Наталья Ефремова

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