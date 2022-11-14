Власти Каргаполья из месяца в месяц копируют свои оправдания из-за отсутствия автобусов в районе

Власти Каргапольского округа из месяца в месяц копируют один и тот же комментарий жителям в ответ на вопрос о том, когда в районе появятся автобусные перевозки. В августе чиновники расписались в собственном бессилии и сообщили, что не могут найти перевозчика. 14 ноября под очередным вопросом граждан Каргапольский округ снова сообщил теми же словами, что никто не желает заявляться на автобусные маршруты Каргаполья.

«В Каргапольском районе все автобусы в чермет порезали и успокоились. Ни по поселку, ни по району автобусы не ходят уже много лет», – написал Сергей Шалавин в сообществе «Нетипичный Курган».

Чиновники сообщили, что их «работа продолжается». «Работа Каргапольского МУГПП прекращена на законных основаниях в связи с окончанием срока действия лицензии. Администрация Каргапольского округа предпринимает необходимые меры в рамках своих полномочий. В соответствии с действующим законодательством допуск перевозчиков на маршрутную сеть осуществляется на основании результатов открытых конкурсов, при проведении которых действует принцип добровольности. В 2019 году для участия в конкурсе поступила одна заявка, но, к сожалению, перевозчик прекратил автобусное сообщение и маршрут был закрыт, в связи с его нерентабельностью. Работа в этом направлении Администрацией округа продолжается. Ведутся переговоры с потенциальными перевозчиками для возобновления автобусного сообщения, однако, заявки от перевозчиков пока не поступают. Надеемся на положительный исход решения данного вопроса», – написали с аккаунта муниципалитета.

Пассажирские перевозки в Курганской области – проблема не только для территорий, но и для областного центра.

Ранее глава Кургана Елена Ситникова обещала, что в сентябре-октябре состоятся конкурсы для перевозчиков для перехода на регулируемый тариф (в этом случае для граждан устанавливается твёрдая цена билета. Если она не покрывает затраты автотранспортных предприятий, власти компенсируют расходы из бюджета – прим.ред). Однако уже середина октября, а конкурсы до сих пор не объявлены.

Жители Кургана постоянно жалуются на состояние автобусов, долгое ожидание транспорта, внезапную отмену или смену маршрутов.

Суд не так давно признал, что городские власти обязаны были найти нового перевозчика на маршруты, которые перестали обслуживаться. Однако чиновники этого не сделали. В итоге суд обязал городских чиновников организовать транспортное обслуживание населения по муниципальным маршрутам № 22 «ул. Криволапова – ТЛЦ «Ярмарка на Омской» – Продбаза» и № 32 «1 мкр. – Зайковское кладбище».

Каргапольский округ, Наталя Ефремова

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